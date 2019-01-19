Лыжник Большунов стал вторым в спринте на этапе КМ в Эстонии

Российский лыжник Александр Большунов завоевал "серебро" на седьмом этапе Кубка мира в Эстонии. Он стал вторым в финальной спринтерской гонке классическим стилем.

Первое место занял норвежец Йоханнес Хесфлот Клебо с результатом 3:20,05 секунды. Большунов отстал от него на 1,51 секунды, замкнул же тройку еще один представитель Норвегии Паал Голдберг с отставанием 2,53 секунды.

Также состоялась женская спринтерская гонка классическим стилем, и здесь у России тоже "серебро". Второе место заняла россиянка Наталья Непряева. Она на 1,40 секунды отстала от норвежки Майкен Касперсен Фаллы, которая пришла к финишу со временем 3:05,16. Третье место завоевала представительница Швеции Мая Дальквист, ее отставание составило 5,78.