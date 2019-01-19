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19.01.2019 16:11
Рубрика: Культура

Марафон театров становится поводом для разговора о развитии всерьез

Текст: Анна Бондаренко (Владивосток )
Театральный марафон, который пронесется от Владивостока до Калининграда, открыли на Приморской сцене Мариинского театра председатель Союза театральных деятелей России Александр Калягин и заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец.

Первые же слова - о том, что Год театра, помимо прочего, должен стать "серьезным поводом для развития театров". Причем, вопросы "творческие" и "материальные" тут как раз тесно взаимосвязаны.

Министр культуры Владимир Мединский на открытии не случайно сказал о том, как важно "уделить внимание развитию инфраструктуры театров". За год российские театры, между прочим, посетили почти 40 миллионов зрителей, что сопоставимо с аудиторией кинотеатров.

Фото: Татьяна Андреева/ РГ
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На мероприятия Года театра выделено 1,5 миллиарда рублей. Сумма впечатляет - хотя, конечно, и ее не хватит для решения всех проблем. Но это средства прямого федерального субсидирования.

- Помимо этого, есть финансирование со стороны регионов, есть отдельный раздел, посвященный развитию театров в национальном проекте "Культура", - напомнил Владимир Мединский. - Дополнительно детским и взрослым драматическим музыкальным театрам будут предоставлены гранты на ремонт и развитие инфраструктуры на ближайшие пять лет в рамках соответствующего нацпроекта.

О новом механизме поддержки театральных учреждений, воспользоваться которым могут как детские, так и взрослые театры, зашла речь и на совещании с главами профильных дальневосточных министерств и департаментов.

Как рассказала и.о. директора регионального департамента культуры Анна Гоголева, в серьезной реконструкции, на которую, согласно проектно-сметной документации, потребуется больше миллиарда рублей, нуждается Приморский драматический театра имени Горького. Капитальный ремонт также необходим театру молодежи, а театр кукол, арендующий помещение, вообще нуждается в собственном здании.

Владимир Мединский посоветовал подготовить необходимые документы, отметив, что приоритет в получении средств будет у тех учреждений, которые действительно востребованы у зрителей и которые при получении финансирования могут качественно улучшить уровень своей работы. Претендовать на поддержку могут и приморские театры. Не исключено, что вскоре в региональных театрах станет больше народных и заслуженных артистов.

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Тема, поднятая министром культуры Хабаровского края Александром Федотовым, близка и другим регионам Дальнего Востока. Федотов посетовал, что региональные артисты, в отличие от деятелей культуры Москвы и Санкт-Петербурга, крайне редко получают почетные звания.

"Нужно подумать о разумном квотировании, - согласился Мединский. - Я, наоборот, считаю, что крен должен быть в пользу регионов, поскольку для работы здесь должна быть дополнительная мотивация".

Подтверждением тому, что культурной жизни регионов уделяется все больше внимания, стало начало строительства во Владивостоке музейного и театрально-образовательного комплексов.

Сейчас идет демонтаж старого здания музея, вместо которого появится уже целый музейный комплекс, который объединит филиалы Третьяковской галереи, Эрмитажа, Русского музея, Музея Востока, концертный зал на тысячу мест и гостиничный комплекс Мариинского театра. Открыть объект планируется 1 января 2024 года.

На острове Русский создадут театрально-образовательный комплекс - здесь разместится хореографическая академия, средняя специальная музыкальная и образовательная школы, интернаты и общежития для учащихся и сотрудников. Открытие намечено на 2020 год.

По словам Ольги Голодец, посетившей эти стройки, Владивосток сегодня - одна из самых значимых в России строительных площадок в сферы культуры.

С появлением этого комплекса Владивосток превращается в еще одну столицу российской культуры. Очень важно, чтобы талантливые дети, живущие на Дальнем Востоке, имели возможность получать хореографическое, музыкальное образование на самом высоком уровне, - подчеркнула Ольга Голодец, добавив, что параллельно со строительством подбираются педагоги для будущих учебных заведений.

Кстати

По прогнозам, спектакли театрального марафона в этом году увидят 30 миллионов человек - с учетом тех, кто будет смотреть их через интернет.

Культура Театр Драматический театр Правительство Минкультуры Год театра
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