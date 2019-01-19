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19.01.2019 10:42
Рубрика: Спорт

Медведев сыграет с Джоковичем в четвертом круге Australian Open

Текст: Данила Жиляев

Российский теннисист Даниил Медведев впервые в карьере вышел в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии. В матче третьего раунда он обыграл бельгийца Давида Гоффена - 6:3, 7:6 (7:3), 6:3.

Встреча продолжалась 2 часа 3 минуты. За это время Медведев восемь раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал шесть брейк-пойнтов из 11. На счету его соперника четыре эйса, две двойные и три брейка из четырех.

Фото: REUTERS/Aly Song
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Как бы ни сложилось дальнейшее продвижение россиянина по турнирной сетке, нынешнее выступление уже стало для него рекордным: впервые в карьере он добрался до четвертого круга турнира "Большого шлема". Ранее ни разу он не проходил дальше третьего круга ни на одном из четырех главных турниров года.

Но чтобы улучшить это достижение, Даниилу придется серьезно попотеть. Его следующим соперником станет первая ракетка мира серб Новак Джокович. Тот, в свою очередь, в четырех сетах выбил из борьбы представителя Канады Дениса Шаповалова - 6:3, 6:4, 4:6, 6:0.

Спорт Теннис Турниры "Большого шлема"
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