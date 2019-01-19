Минтранс надеется, что рост цен на авиабилеты удастся удержать

Минтранс надеется, что рост стоимость авиабилетов удастся удержать, хотя это будет очень непросто. Об этом сказал глава Минтранса Евгений Дитрих в беседе с журналистами. Он констатировал, что стоимость горючего не снижается. Компенсацию за рост стоимости авиакеросина, которая произошла в прошлом году, пока авиакомпании не получили.

Кроме того, по ряду авиакомпаний есть трудности с обслуживанием долговых обязательств, и здесь важно удержать ситуацию под контролем, сказал министр.

В частности речь идет о UTair. Хотя в конце прошлого года удалось сгладить ситуацию по задолженности перевозчика. "Но уже в этом году более половины кредиторов отказались переносить сроки выплат по долгам этой авиакомпании, - сказал министр. - Поэтому мы сейчас совместно с самим перевозчиком рассматриваем возможные варианты оказания поддержки для того, чтобы авиакомпания могла проложить свою бесперебойную работу."

Было предложение перенести сроки выплат по кредитам UTair на высокий сезон (весна-лето), когда идет самый большой объем перевозок в году, и авиакомпания имеет возможность рассчитаться по ранее взятым кредитным обязательствам, пояснил Дитрих. Но комитет кредиторов отказал в переносе сроков. "Теперь Минтранс начинает обсуждение с руководством авиакомпании и комитетом кредиторов, каким образом ситуация может быть разрешена", - уточнил Дитрих.

Что касается появления новых авиакомпании в этом году, то в Минтрансе этого не ожидают.