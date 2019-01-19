На 80-м году жизни в США умер известный сатирик Семен Лившин

В США в возрасте 79 лет умер одесский сатирик Семен Лившин. Причина смерти не названа.
Он скончался в городе Сан-Диего, штат Калифорния, где проживал. Об этом написал на своей странице в Facebook его друг - писатель Валерий Хаит.
"Юмор его был плотным, насыщенным, это была настоящая литературная игра словами", - вспоминает Хаит о товарище.
Семен Адамович Лившин родился в Одессе в 1940 году. Свое 79-летие он отметил 10 дней назад.
Работал в газетах в Одессе и Москве, где занимался разделами сатиры и юмора, также был фельетонистом.
Участник и основной автор первой команды КВН из Одессы, организатор одесских "Юморин".
Имеет международные юмористические награды.
Основал иронический журнал "Магазин Жванецкого", писал ироническую прозу.
Эмигрировал в США, где также работал редактором и журналистом, основал русскоязычное издание.
Сценарист советского фильма "Белая кость" (1988), как актер появлялся в мини-сериале "Железный занавес" (1994).