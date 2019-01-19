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На 80-м году жизни в США умер известный сатирик Семен Лившин

Литература
    19.01.2019, 01:30
Текст:   Козьма Лоханкин

В США в возрасте 79 лет умер одесский сатирик Семен Лившин. Причина смерти не названа.

Он скончался в городе Сан-Диего, штат Калифорния, где проживал. Об этом написал на своей странице в Facebook его друг - писатель Валерий Хаит.

"Юмор его был плотным, насыщенным, это была настоящая литературная игра словами", - вспоминает Хаит о товарище.

Семен Адамович Лившин родился в Одессе в 1940 году. Свое 79-летие он отметил 10 дней назад.

Работал в газетах в Одессе и Москве, где занимался разделами сатиры и юмора, также был фельетонистом.

Участник и основной автор первой команды КВН из Одессы, организатор одесских "Юморин".

Имеет международные юмористические награды.

Основал иронический журнал "Магазин Жванецкого", писал ироническую прозу.

Эмигрировал в США, где также работал редактором и журналистом, основал русскоязычное издание.

Сценарист советского фильма "Белая кость" (1988), как актер появлялся в мини-сериале "Железный занавес" (1994).

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