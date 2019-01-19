На Бали иностранным туристам придется платить налог

Власти индонезийского острова Бали решили ввести налог на иностранных туристов в размере 10 долларов США. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение местного парламента. Как ожидается, в ближайшее время он будет принят.

Собранные с туристов деньги пойдут на решение экологических проблем и сохранение культурного наследия. Сейчас обсуждаются формы оплаты. Возможно, сумму включат в стоимость билетов. Или же платить придется в аэропорту по прилету.

Губернатор Бали Ваян Костера подчеркнул, что налог будет распространяться только на иностранцев, поскольку они приезжают развлекаться. "Большинство индонезийцев посещают остров, чтобы навестить родственников, либо же принять участие в деловых форумах", - заявил чиновник.