Назначены министры нового правительства Армении

Указы о назначении ряда министров по согласованию с премьер-министром Николо Пашиняном в составе нового правительства подписал президент Армении Армен Саркисян. Документы опубликованы на президентском сайте.

Так, Зограб Мнацаканян назначен министром иностранных дел Республики Армения, Эрик Григорян - министром охраны природы, Феликс Цолакян - министром по чрезвычайным ситуациям.

Акоп Аршакян возглавил министерство транспорта, связи и информационных технологий, Тигран Хачатрян - министерство экономического развития и инвестиций, а Атом Джанджугазян - министерство финансов.

Арсен Торосян назначен министром здравоохранения, Артак Зейналян - министром юстиции, Заруи Батоян - министром труда и социальных вопросов, Давид Тоноян - министром обороны, Сурен Папикян - министром территориального управления и развития, Араик Арутюнян - министром образования и науки.

Кроме того, подписаны указы о назначении Мгера Григоряна и Тиграна Авиняна заместителями премьер-министра. Они занимали эти должности в предыдущем правительстве Пашиняна, сформированном после смены власти в стране восьмого мая 2018 года.