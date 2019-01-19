Незаконная врезка стала причиной взрыва на трубопроводе Мексики

Мексиканская государственная нефтяная компания Pemex официально подтвердила, что причиной взрыва на трубопроводе в штате Идальго стала незаконная врезка.

По последним данным, которые сообщил губернатор штата Омар Файяд, жертвами взрыва стали 20 человек, еще 71 - получили ранения. Все эти люди воровали топливо из крупного трубопровода Туспан-Тула на месте врезки.

Представители компании Pemex, подчеркнули, что данный инцидент не повлияет на поставки бензина в Мехико, пишет РИА Новости.

В 2018 году в Мексике было обнаружено свыше 12,5 тысячи нелегальных врезок в трубопроводы Pemex. По данным специалистов, это на 45% больше, чем за тот же период 2017 года. Потери Pemex из-за воровства топлива и нефти превысили 60 миллиардов песо (более трех миллиардов долларов) в год.

В конце 2018-го года власти Мексики начали активно бороться с бандами похитителей топлива. К этой работе привлечены и вооруженные силы страны, которые взяли под контроль шесть нефтеперерабатывающих заводов Pemex и ряд топливных терминалов.