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Новый "Человек-паук" установил рекорд еще до премьеры

Новости
    19.01.2019, 17:45
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

Выпущенный 15 января оригинальный трейлер второго фильма новой трилогии о Спайдермене, ленты "Человек-паук: Вдали от дома", установил рекорд среди трейлеров релизов студии Columbia Pictures, за первые сутки набрав более 130 миллионов просмотров.

При этом предыдущий рекорд принадлежал трейлеру первого фильма линейки - "Человек-паук: Возвращение домой", собравшему за сутки 116 миллионов просмотров.

Фото: twitter.com/JohnWickMovie
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"Человек-паук: Вдали от дома" (Spider-Man: Far From Home) расскажет о том, как очередное зло испоганило Питеру Паркеру каникулы в Европе, где вместо отдыха супергерою пришлось биться с элементалями, порождающими буйство стихий по всему миру.

В главной роли - по-прежнему Том Холланд. Плюс Джейк Джилленхол (Мистерио, изначально - антагонист, но здесь - пока что соратник Спайдермена), Сэмюэл Л. Джексон (Ник Фьюри), Майкл Китон (Стервятник). Постановщик - Джон Уоттс, снявший и "Возвращение домой".

Российская премьера 23-го порядкового фильма Кинематографической вселенной Marvel - 4 июля.

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