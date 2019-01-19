Новый "Человек-паук" установил рекорд еще до премьеры

Выпущенный 15 января оригинальный трейлер второго фильма новой трилогии о Спайдермене, ленты "Человек-паук: Вдали от дома", установил рекорд среди трейлеров релизов студии Columbia Pictures, за первые сутки набрав более 130 миллионов просмотров.

При этом предыдущий рекорд принадлежал трейлеру первого фильма линейки - "Человек-паук: Возвращение домой", собравшему за сутки 116 миллионов просмотров.

"Человек-паук: Вдали от дома" (Spider-Man: Far From Home) расскажет о том, как очередное зло испоганило Питеру Паркеру каникулы в Европе, где вместо отдыха супергерою пришлось биться с элементалями, порождающими буйство стихий по всему миру.

В главной роли - по-прежнему Том Холланд. Плюс Джейк Джилленхол (Мистерио, изначально - антагонист, но здесь - пока что соратник Спайдермена), Сэмюэл Л. Джексон (Ник Фьюри), Майкл Китон (Стервятник). Постановщик - Джон Уоттс, снявший и "Возвращение домой".

Российская премьера 23-го порядкового фильма Кинематографической вселенной Marvel - 4 июля.