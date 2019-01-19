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19.01.2019 09:10
Рубрика: В мире

Офис спецпрокурора Мюллера опроверг статью о лжи Коэна Конгрессу

Текст: Александр Саможнев

Описание интернет-изданием BuzzFeed конкретных заявлений бывшего адвоката Майкла Коэна в Конгрессе "является неверным", заявил официальный представитель спецпрокурора Мюллера Петер Карр, сообщает телеканал ABC News.

Речь идет о том, что якобы Дональд Трамп давал указание Коэну предоставить Конгрессу ложные сведения о сроках завершения переговоров о строительстве небоскреба в Москве.

Личный адвокат Трампа Руди Джулиани назвал сведения Buzzfeed "категорически ложными". По его словам, эти претензии являются не более чем выдуманной ложью, рожденной злобой и отчаянием Коэна в попытке уменьшить тяжесть приговора. Утверждения Buzzfeed являются "абсолютно смешными", отметила, со своей стороны, пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Фото: AP Photo/ Evan Vucci
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Напомним, в рамках расследования Мюллера Коэн согласился признать вину в даче ложных показаний Конгрессу США относительно своих контактов с россиянами. Он утверждал, что продолжал заниматься обсуждением вопросов о строительства небоскреба Trump Tower в Москве вплоть до июня 2016 года. В тот период Трамп фактически был официальным кандидатом Республиканской партии на пост президента США.

Президент Трамп раскритиковал сообщение интернет-портала и в целом попытки обвинить его в сговоре с Россией.

"Именно "Buzzfeed обнародовал полностью дискредитированное "досье", оплаченное проигравшей Хиллари Клинтон и демократами. На нем основаны все обвинения в мой адрес. Очень печальный день для журналистики, но великий день для нашей страны!", - подвел итоги дискуссии глава Белого дома.

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