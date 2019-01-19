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19.01.2019 16:15
Рубрика: Общество

Патриарх Кирилл освятил воду в праздник Крещения

Текст: Елена Яковлева

Патриарх Кирилл в праздник Крещения совершил чин великого освящения воды в Богоявленском кафедральном соборе .

"Сегодня мы совершили особое таинство, дарованное через сошествие Святого Духа на апостолов и всю церковь, мы освятили воду погружением креста и совершением особых молитв", - сказал он.

Патриарх призвал помнить, что все происходящее с каждым верующим человеком совершается по воле Божией. Осознание, что Спасение человека совершает Бог, а не сами люди "помогает нам сохранять мудрость, избегать завышенной самооценки, превозносить себя над другими".

Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости
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- Если что-то человек и совершает, то либо с помощью Божией, либо потому, что Бог попускает те или иные дела, ничего без воли Божией не происходит, - сказал Патриарх.

На великое откровение Богояваления, подчеркнул он, мы должны отвечать "своей верой, своим смирением и покаянием в своих грехах".

"И пусть Господь в таинстве освящения воды дает силы на то, чтобы жить в соответствии с его заповедью и волей", - сказал он.

Праздник Крещения Господня отмечается 19 января. Он называется также Богоявлением, так как, согласно Евангелию, в момент крещения Иисуса в водах Иордана Бог был явлен в трех своих ипостасях - Отца, Сына и Святого Духа. По древней традиции, великое освящение воды в храмах совершается дважды: в Крещенский сочельник, 18 января, и в сам праздник, 19 января.

Общество Религия Празднование Крещения
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