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Рубрика: Экономика

Петр Положевец назначен исполнительным директором фонда "Вклад в будущее"

Текст: Ксения Колесникова

Один из самых авторитетных экспертов в области образования, главный редактор "Учительской газеты" Петр Положевец назначен исполнительным директором благотворительного фонда Сбербанка "Вклад в будущее". Юлия Чечет, возглавлявшая Фонд ранее, переходит на позицию советника президента, председателя правления банка.

Фото: Майя Жинкина
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- За три года Фонду удалось стать значимым игроком на площадке современного образования, авторитетным центром экспертизы по развитию компетенций и навыков, актуальных для XXI века, сформировать пул партнеров, поддерживающих внедрение новых подходов к образованию в регионах, развернуть программу "Учитель для России". Мы рады, что Юлия Чечет останется в совете Фонда и продолжит курировать его проекты. В том числе - создание платформы для персонализированного обучения, - рассказала старший вице-президент Сбербанка Юлия Чупина.  - Поздравляем Петра с назначением. Уверена, что под его руководством команда Фонда успешно реализует поставленные цели и задачи, укрепляя репутацию банка как социально ответственной компании.

Справка "РГ"

До Сбербанка Петр Положевец более 20 лет возглавлял "Учительскую газету". Ранее работал в "Комсомольской правде". Петр Положевец - почетный работник общего образования, член президиума Совета по русскому языку при президенте Российской Федерации и постоянный эксперт "Российской газеты". Один из инициаторов и основной организатор всероссийского конкурса "Учитель года". С 2007 по 2017 года был национальным организатором Международного сравнительного исследования качества граждановедческого образования (ICCS).

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