Попова: В странах Северного полушария растет заболеваемость гриппом

Непременные спутники холодного времени года - грипп и ОРВИ, судя по всему, пока не сдают позиций. Напротив, растет активность вирусов гриппа. Об эпидситуации по заболеваемости ОРВИ и гриппом в мире и в Российской Федерации в первые недели нынешнего года рассказывает Главный государственный санитарный врач РФ, профессор Анна Попова.

Анна Юрьевна! Новый год прибавил активности гриппу?

Анна Попова: К сожалению. Согласно официальным данным Европейского регионального бюро, она продолжает нарастать. У большинства госпитализированных заболевание связано с вирусом A(H1N1)09.

В Исландии, Норвегии, Португалии, Швеции и Турции зарегистрировано широкое распространение гриппа. В 8-и странах -региональные вспышки. В 4-х странах: Греции, Латвии, Словакии и Узбекистане - локальные вспышки. В 12-ти странах Европейского региона - спорадические случаи гриппоподобных заболеваний.

А более подробная информация о дислокации гриппа…?

Анна Попова: Позволю примеры. По данным Центра контроля и профилактики заболеваний Грузии, по состоянию на 11 января там отмечено ухудшение эпидемиологической ситуации. Зарегистрировано 162 лабораторно подтвержденных случая гриппа А(Н1N1)09. В том числе 15 летальных исходов. Сведения об их противогриппозной вакцинации отсутствуют. Но известно, что при подготовке к эпидемическому сезону 2018-2019 гг. в Грузии против гриппа привито 56 тысяч человек. Это всего 1,5 % от численности населения.

По данным Минздрава Украины, с начала эпидемического сезона по состоянию на 10 января зарегистрировано 25 летальных случаев от гриппа AH1N1. Среди них один ребенок. Остальные - в возрасте 34-44 лет.

Какие вирусы доминируют в странах Европы?

Анна Попова: Циркулируют все три вируса гриппа - A(H1N1)09, A(H3N2) и В. 40,5% составляет вирус A(H1N1)09, 35,4% - A(H3N2). Вирусы чувствительны к используемым противовирусным препаратам.

А в США? Канаде?

Анна Попова: В США на 1-ой неделе года активность гриппа повышенная. В Нью-Йорке и 15 штатах регистрируется высокий уровень заболеваемости. В 12 штатах - умеренный. С начала эпидемического сезона жертвами гриппа стали 16 детей. В большинстве районов страны преобладают вирусы A(H1N1)pdm09. Установлено, что 98,7% его штаммов, так же, как и в Европе, соответствовали эталонному штамму, включенному в состав вакцин. Вирусов с пониженной чувствительностью к противовирусным препаратам не выявлено.

В Канаде на последних неделях прошлого года гриппозная активность повысилась. Преобладает в циркуляции вирус грипп A(H1N1)pdm09. Все исследованные вирусы чувствительны к применяемой вакцине.

В Австралии зарегистрированы локальные вспышки гриппа, вызванные вирусами А(H1N1)pdm09, А(H3N2) и гриппа В.

А в России? 38-е постановление Главного государственного санитарного врача о противостоянии гриппу выполняется?

Анна Попова: Привита максимальная численность населения за всю историю вакцинопрофилактики гриппа: более 70,9 млн человек. Из них 17,7 млн детей. Это половина населения страны. За счет разных источников финансирования: областных, муниципальных, средств организаций, граждан, за счет средств работодателей. То есть у нас хорошая иммунная прослойка. Потому есть основания полагать, что эпидемический подъем будет средней интенсивности.

Подъем начался на второй неделе года в 6 субъектах: Владимирской, Тюменской, Кемеровской областях, в Санкт-Петербурге, Башкортостане, Алтайском крае. При этом интенсивность заболеваемости невысокая. Среди детских возрастных групп превышение эпидпорогов отмечается лишь в 5-ти регионах страны. Среди тех, кто старше 15 лет, превышение недельных порогов зарегистрировано в 9 регионах: Брянской, Владимирской областях, Санкт-Петербурге, Республике Башкортостан, Тюменской области, Алтайском крае, Кемеровской, Томской областях.

Приходится приостанавливать учебный процесс в школах? Переводить детей на дистанционное обучение?

Анна Попова: Приходится. Это вынужденная, но очень действенная мера. На 2-ой неделе года было закрыто полностью 2 школы в Татарстане и Иркутской области. Закрыто частично 27 классов в 14 школах в 6 субъектах. Среди детских дошкольных учреждений закрыто полностью одно - в Белгородской области. Частично закрыто 17 групп в детских дошкольных учреждениях в 9 субъектах.

Еженедельно лабораторно обследуются тысячи людей с клиникой гриппа и ОРВИ. Все вирусы аналогичны вакцинным штаммам. Устойчивости к противовирусным препаратам не выявлено.

Да, сделанная своевременно прививка против гриппа - не сто процентная гарантия против него. Но в случае заболевания убережет от тяжелого течения, осложнений. И об этом надо помнить не только в эпид-сезон. Всегда.