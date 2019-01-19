Посол Южной Кореи в РФ обвиняется в получении взяток и мошенничестве

Посол Республики Корея в Москве У Юн Гын обвиняется в получении взяток и мошенничестве. В прокуратуре по Восточному округу Сеула заявили, что они приняли соответствующее заявление и начали расследование. Сам У категорически отвергает обвинения и намерен подать в суд за клевету на него.

Как сообщили корейские СМИ, ссылаясь на источники в следствии, обвинителем выступает руководитель корейской девелоперской компании по фамилии Чан. Как утверждает бизнесмен, в 2009 году Чан передал У Юн Гыну, который тогда был депутатом парламента Кореи, взятку на сумму 10 миллионов вон (около девяти тысяч долларов). За эту сумму У пообещал устроить племянника Чана на работу в крупную компанию. У в итоге не смог выполнить обещание и вернул деньги в 2016 году. По мнению Чана, таким образом У Юн Гын совершил мошенничество, не выполнив обещание.

Отметим, что схожая история была уже озвучена бывшим сотрудником прокуратуры Ким Тхэ У, который был прикомандирован на работу в администрацию президента. По словам Кима, он составил соответствующий доклад, в котором привел факты, согласно которым У получил 10 миллионов вон за помощь в устройстве на работу родственника бизнесмена, но затем вернул взятку накануне выборов. Ким утверждает, что в администрации президента отказались принимать этот доклад и выгнали его с работы за это расследование.

Представители посла РК в России категорически отвергли все эти обвинения. Согласно их версии, в 2009 году Чан и У встретились в одной из гостиниц Сеула и Чан действительно попросил У устроить племенника в крупную компанию. Однако У Юн Гын отказался это сделать и немедленно ушел. В настоящий момент адвокат У готовит встречный иск к Чану с обвинениями в клевете.