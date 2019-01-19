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Рубрика: В мире

Премьер-министр Баварии избран главой Христианско-социального союза

Текст: Александр Саможнев

На съезде в Мюнхене премьер-министр Баварии 52-летний Маркус Зедер избран новым председателем Христианско-социального союза (ХСС), который вместе с партией ХДС входит в правящую коалицию Германии, сообщает портал Spiegel Online.

Бывший председатель Хорст Зеехофер, руководивший ХСС десять лет, предложил избрать на этот пост Зедера, который оказался единственным кандидатом. Новый партийный руководитель набрал 87,4 процента голосов участников съезда. Ему не удалось побить рекорд экс-премьера Баварии Зеехофера, заручившегося в октябре 2008 года поддержкой 90,3 процента делегатов.

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"В субботу я сдаю председательство в партии, которой отдал десять лет жизни. Я сердечно благодарю всех за поддержку в эти годы и человеческое участие", - написал Зеехофер в Twitter.

По словам Зеехофера, он не будет вмешиваться в работу партии, разве что выскажется по наиболее принципиальным вопросам. Политик останется на посту министра внутренних дел Германии по квоте ХСС до конца легислятурного периода в 2021 году.

По предложению Зедера, который рассматривается как примирительный жест, Зеехофер станет почетным председателем ХСС наряду с бывшими председателями Тео Вайгелем и Эдмундом Штойбером.

Коллеги спросили Зеехофера, оставившего свой пост после ряда неудач партии на выборах, как он себя чувствует. "Время лечит раны", - кратко ответил многоопытный политик.

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