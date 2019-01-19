При крушении судна у берегов Ливии пропали 14 мигрантов

Судно с мигрантами на борту потерпело крушение в Сицилийском проливе у берегов Ливии.

По последним данным, без вести пропали минимум 14 человек. Троих удалось спасти.

Кроме того, в воде обнаружены тела троих погибших. В спасательной операции участвует вертолет ВМС Италии и военный самолет.

"Пока европейские порты открыты, пока кто-то помогает незаконным перевозчикам, они будут заниматься своим бизнесом и убивать", - написал в Twitter министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини. Ранее он принял решение запретить заход в итальянские порты судов со спасенными в море мигрантами.