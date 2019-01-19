Путин окунулся в прорубь на Крещение

Президент России Владимир Путин, как и в прошлом году, принял участие в крещенских купаниях.

Как передает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы Кремля: "Да, Путин окунулся в прорубь".

Точное место, где расположена иордань, в Кремле не назвали. Известно лишь, что президент находится в Подмосковье.

Напомним, в прошлом, 2018, году глава государства окунулся в прорубь на озере Селигер в Тверской области. Перед этим Владимир Путин тогда посетил мужской монастырь Нило-Столобенская пустынь. При этом сообщалось, что температура в районе озера была около 6-7 градусов ниже нуля. Также пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что российский лидер уже несколько лет участвует в крещенских купаниях.