Калужские депутаты пришли в "Кванториум"

18 января глава городского самоуправления Александр Иванов и депутаты городской думы посетили детский технопарк "Кванториум", открытый в декабре 2018 года.

Основной задачей "Кванториума" является возрождение престижа инженерных и научных профессий, подготовка будущих высококвалифицированных кадров. В технопарке расположен специализированный цех высокотехнологичного оборудования, медиабиблиотека, проектные мастерские и лаборатории.

Здесь ежегодно будут бесплатно обучаться не менее 800 детей в возрасте от 10 до 17 лет.

- Калужский филиал НПО имени С.А. Лавочкина уже много лет сотрудничает с образовательным центром "Галактика", - рассказал депутат городской думы, директор калужского филиала НПО имени С.А. Лавочкина Павел Середин. - После того, как на базе центра был создан "Кванториум", мы оказывали помощь в приобретении необходимого оборудования, разработке методик преподавания, наши специалисты проводят занятия с воспитанниками центра, рассказывают о технологиях разработки космических аппаратов.

Директор детско-юношеского центра космического образования "Галактика" Алла Кононова поблагодарила депутатов за помощь в создании технопарка.

- Для функционирования центра было приобретено современное оборудование на сумму более 80 миллионов рублей, многое из необходимого мы получили благодаря помощи руководства города и депутатов городской думы, - рассказала Алла Кононова, - калужский филиал НПО имени С.А. Лавочкина и депутаты городской думы оказали помощь в организации поездки воспитанников центра на чемпионат сквозных профессий WorldSkills Hi-Tech в Екатеринбурге. В компетенции аэрокосмические системы мы стали победителями, соперниками калужан были очень сильные команды "Росатома", "Роскосмоса", "Роснано", проходивших обучение в специальных школах.

Депутаты осмотрели помещения технопарка и пообщались с педагогами.

- Мы гордимся тем, что Калуга вошла в число городов, в которых был реализован федеральный проект создания детских технопарков "Кванториум" - отметил глава городского самоуправления Александр Иванов, - Решением фракции "Единая Россия" городской думы Калуги на проектирование технопарка было выделено пять миллионов рублей. Проектировщики и строители потрудились на славу, здесь созданы все необходимые условия для развития талантов и способностей юных калужан, реализации их творческого потенциала, приобщения к науке. Уверен, что научные достижения воспитанников "Кванториума" прославят наш город.

В настоящее время в "Кванториуме" обучается уже порядка 400 детей.