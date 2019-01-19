Места для крещенских купаний в Москве посетили около 270 тысяч человек

В столице ежегодно окунуться в крещенских купелях приходят тысячи верующих. По состоянию на 12:00 в субботу места для крещенских купаний посетили уже около 270 тысяч человек.

Но эта цифра не окончательная, так как крещенские купания пройдут в Москве до 18:00. Для сравнения, в прошлом году их посетили 218 тысяч человек. Об этом рассказал "РГ" заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, обошлось без происшествий. "Всего для крещенских купаний оборудовано 59 площадок во всех округах города. Обеспечивали безопасность и общественный порядок на них около 7,3 тысячи сотрудников Комплекса городского хозяйства, полиции, префектур, спасательных и медицинских служб", - напомнил Петр Бирюков.

При этом накануне праздника Крещения сотрудники МЧС проверили безопасность льда на водоемах.