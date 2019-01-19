Москва вошла в десятку самых привлекательных и дешевых столиц мира

Поездка в Москву путешественникам обойдется раза в два дешевле, чем в Париж или Лондон, в частности, поэтому нет ничего удивительного, что туристы рвутся в российскую столицу.

Это доказал очередной мировой рейтинг самых привлекательных и недорогих столиц мира для иностранных туристов, которые следует посетить в 2019 году - Москва заняла шестое место в топ-12 стран по версии ведущего австралийского интернет-издания Business Insider.

При составлении рейтинга издание сопоставило сотню самых дешевых столиц мира по версии туристического сайта Cuba Holidays, который сравнил их по стоимости проживания, среднему чеку в ресторане, поездкам на транспорте, стоимости чашки кофе и кружки пива, а также по цене на входные билеты в популярные городские достопримечательности. А еще аналитики опирались на рейтинг самых посещаемых городов по итогам 2018 года, который был составлен фирмой Euromonitor International.

В результате, было отобрано 12 мировых столиц - лидеров с точки зрения финансовой доступности и популярности среди путешественников. На первом месте оказалась Джакарта - столица Индонезии. За ней следуют Буэнос-Айрес (Аргентина), Пномпень (Камбоджа), Каир (Египет) и Мехико (Мексика). Москву аналитики поместили на шестое место. Столица Саудовской Аравии Эр-Рияд заняла седьмое место. Лима (Перу), Куала-Лумпур (Малайзия) и Варшава (Польша) - восьмое, девятое и десятое, соответственно. В конце списка Доха (Катар) и Бангкок (Таиланд).

В комитете по туризму города Москвы "РГ" рассказали, что популярность российской столицы среди туристов стремительно растет - приезжая в Москву, путешественники видят современный, комфортный и гостеприимный мегаполис, куда хочется возвращаться. А то, что Москва вошла в топ-12 наиболее популярных и недорогих столиц мира среди туристов, - не случайность, а результат целенаправленной работы последних лет над имиджем столицы и доступностью городской среды. К примеру, с каждым годом в Москве появляется все больше благоустроенных общественных пространств, улучшена работа общественного транспорта - регулярно вводятся новые станции метро, автобусы ходят строго по расписанию, для них предусмотрены выделенные полосы. У москвичей и туристов огромной популярностью пользуется бесплатная сеть Wi-Fi -за три года с момента запуска сервиса пользователи подключились к Wi-Fi в наземном транспорте более 53 млн раз.

Кроме этого, развивается индустрия гостеприимства - в последние годы в Москве построено более 50 гостиниц различных ценовых категорий. Сейчас в городе порядка 1700 гостиниц, где более 82 тысяч номеров. По данным системы интернет-бронирования отелей booking.com, средняя стоимость проживания в четырехзвездочном отеле Москвы в двухместном номере - более чем в 2 раза ниже, чем в таких же гостиницах Парижа и Лондона. При этом цены на двухместный номер отелей категории "пять звезд" в Москве ниже уже в 3 раза в сравнении с теми же популярными у туристов столицами.

Но главное, в российской столице иностранцев привлекают масштабные культурные и развлекательные мероприятия, которых в таком объеме нет нигде в мире. Зимой особой популярностью пользовался городской фестиваль "Путешествие в рождество", который проходил с 14 декабря по 13 января, и за это время его посетили 18,6 млн человек. В результате, только в новогодние каникулы столица приняла порядка 5 миллионов гостей со всех уголков России и мира. При этом почти все фестивали из цикла "Московские сезоны" собирают массу народа - всего в 2018 году их посетило 65 миллионов москвичей и гостей столицы.

Кроме этого, в комитете по туризму, добавили, что еще одна из причин наплыва туристов в Москву - благоприятный курс валют.