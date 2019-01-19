На МКАД перестроят девять развязок

В ближайшие годы на МКАД будут реконструированы девять крупных развязок. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

На трех развязках работы уже начались. Речь идет о пересечениях с Бесединским и Волоколамским шоссе и улицей Генерала Дорохова. Оставшиеся шесть объектов скоро начнут проектировать. Предполагается перестроить развязки на улицах: Верхние Поля, Поляны, Липецкой, Капотне, а также на Осташковском и Алтуфьевском шоссе.

Цель у всех проектов одна - максимально упростить въезд на магистраль и немного разгрузить МКАД на самых проблемных участках.