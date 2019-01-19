Недвижимость на 5 млн кв. м построят в "Большом Сити" в Москве

На территории проекта "Большой Сити" построят 5 млн кв. м недвижимости. Об этом написал мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в Twitter.

Градоначальник уточнил, что различную недвижимость планируется построить на территории больше 3 тысяч га.

"После реорганизации бывших промзон здесь появятся жилые микрорайоны, общественные зоны и офисы", - указал Сергей Собянин, отметив, что "Большой Сити" является крупнейшим инвестиционным проектом столицы.

Кроме того, мэр Москвы добавил, что на этой территории предусмотрены новые объекты транспортной инфраструктуры и рекреации. По словам градоначальника, здесь запланировано строительство и реконструкция 74 км дорог, а также обустройство и озеленение 24 км набережных.