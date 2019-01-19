Столичных водителей призвали к осторожности из-за непогоды

Центр организации дорожного движения призвал водителей по возможности соблюдать осторожность, а в идеале - остаться дома. Погода располагает к тихим семейным вечерам, а не поездкам на авто.

"Снегопад усиливается и, по прогнозу, такая погода продержится в Москве все выходные, - сообщили в Центре организации дорожного движения правительства Москвы. - Приятнее всего проводить такие снежные вечера дома с любимыми, но если все-таки нужно выехать на дорогу, будьте осторожны и внимательны. Держите дистанцию, соблюдайте скоростной режим".

Как сообщают СМИ, на воскресенье в Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности. Ожидается сильный ветер. Причем погода будет сильно изменчивой, возможны и другие неприятные сюрпризы.