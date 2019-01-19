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19.01.2019 14:20
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Гидрометцентре объяснили природу ночной снежной грозы

Текст: Ольга Игнатова

В ночь на Крещение над Москвой и Подмосковьем прошла снежная гроза.

Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости
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В районе полуночи - с 18 на 19 января - в ряде районов столицы и на севере Подмосковья прогремел гром и сверкали молнии. Корреспондент "Российской газеты" стал свидетелем этого необычного явления природы.

- Природа зимних гроз такая же, как и летом,- рассказала "РГ" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина. - Они развиваются на фоне холодного атмосферного фронта. Он, действительно, проходил вчера над Москвой. Но из-за того, что в пятницу, 18 января, была сильная оттепель, воздух был теплый. Встреча теплых воздушных масс с холодным атмосферным фронтом и спровоцировала грозу.

При этом, как отмечает синоптик, зимний воздух более тяжелый, поэтому хоть кучевые облака и развиваются, они не такие мощные, как летом. Обычно при зимней грозе бывают один или несколько раскатов грома. Они сопровождаются обильными осадками из кучевых облаков.

Действительно, после однократного раската грома в Подмосковье начался буквально ливень из снежной крупы.

Фото: Reuters
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- Летом это был бы привычный сильный дождь. А зимой на землю выпала снежная крупа. Это такой вид осадков. В высоких слоях атмосферы было тепло и осадки из облаков были в виде каплей. Но ближе к земле уже сформировался холодный воздух. Поэтому до земли осадки и долетали в виде небольших шариков, напоминающих градины,- уточнила Людмила Паршина.

По ее словам, зимние грозы явление хоть и необычное, но на самом деле не такое уж и редкое. Просто оно носит точечный характер. Как, например, сегодня ночью гроза была не над всей территорией Москвы и области, а лишь в отдельных местах - на пути следования холодного фронта. По статистике Гидрометцентра, зимние грозы фиксируются раз в пять лет. При этом чаще всего они бывают в феврале и первом весеннем месяце - марте, который в средней полосе больше напоминает зимний.

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