В Москве задержали подозреваемого в жестоком убийстве

В Москве задержан подозреваемый в убийстве.

Преступление было совершено в пятницу вечером в районе Перово. Местные жители нашли здесь окровавленное тело мужчины и вызвали полицейских.

"В районе д. 1А по Зеленому проспекту прохожими было обнаружено тело мужчины в крови. Прибывшие на место полицейские установили, что тот получил ножевое ранение в ходе конфликта", - приводит агентство "Москва" слова источника в правоохранительных органах столицы.

Собеседник добавил, что подозреваемый вскоре был задержан.

В пресс-службе столичного главка полиции подтвердили факт убийства и задержания подозреваемого, однако какие-либо подробности не сообщили.

