Возле караоке-бара на востоке Москвы убили мужчину

В драке возле караоке-бара на востоке Москвы погиб мужчина. Конфликт возник из-за девушки. Точнее: из-за того, что нетрезвый прохожий задел плечом чужую девушку и возмутился, когда ему сделали замечание. Как рассказали в Следственном комитете, трагедия случилась вечером 18 января рядом с кафе на Зеленом проспекте в Москве.

"В ходе внезапно возникшего конфликта 45-летний обвиняемый нанес удар ножом в область шеи ранее незнакомому 38-летнему мужчине. От полученных повреждений пострадавший скончался на месте", - рассказала старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

Как передает ТАСС, возбуждено уголовное дело и предполагаемый убийца арестован по ходатайству следствия.

"Примечательно, что задержанный лишь недавно освободился из колонии, где отбывал срок за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека", - сообщает Следственный комитет.