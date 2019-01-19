Александр Калягин во Владивостоке призвал любить театр как своих детей

Во Владивостоке заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец, министр культуры РФ Владимир Мединский, губернатор Приморского края Олег Кожемяко и председатель Союза театральных деятелей РФ Александр Калягин объявили о старте крупнейшего проекта Года театра - Всероссийского театрального марафона, который будет проходить в течение всего 2019 года во всех 85 регионах России.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости.

"Открывается он здесь, во Владивостоке, а завершится в ноябре в Калининграде, - сказала Ольга Голодец, возглавившая оргкомитет по проведению в России Года театра. - Мы ожидаем, что с учетом тех людей, которые будут смотреть спектакли с помощью цифровых технологий, события театрального марафона охватят более 30 миллионов зрителей. Россия - страна великой культуры, и театр - это одно из наших национальных культурных достояний. Мы гордимся нашей историей, традициями и нашими величайшими произведениями, созданными на сцене. Но мы смотрим в будущее, и указом президента РФ Владимира Владимировича Путина 2019 год в России объявлен Годом театра. Театральный марафон сегодня дает старт марафону во всей Российской Федерации".

Председатель Союза театральных деятелей России Александр Калягин прежде всего с Годом театра поздравил зрителей: "Чтобы сделать этот праздник, мы готовились к нему долго. Пытались все учесть, и надеюсь, учли, хотя, надо думать, прибавятся какие-то вещи, которые будем решать все вместе в течение этого года. Помимо театрального марафона, который пронесется от восточных границ до западных, я хочу сказать, что это праздник не только театра, не только актеров и тех, кто работает на всех сценах по всей стране. Прежде всего, Год театра - это год зрителя. Я надеюсь, вы это поймете, если будете еще и еще ходить в театр. Я вам желаю полюбить театр так же, как и любите все вы своих детей".

Символ Года театра из рук Ольги Голодец принял губернатор Приморского края Олег Кожемяко. "В новом статусе дальневосточной столицы Владивосток первым из городов страны проводит мероприятие, посвященное открытию театрального года в России, - сказал губернатор Приморья. - Это уникальный культурный проект, и гостеприимная Приморская сцена Мариинского театра объединила талантливых режиссеров, актеров, театральных деятелей и творческую интеллигенцию. Я надеюсь, что как можно большее количество людей сможет прикоснуться к прекрасному, а Владивосток в очередной раз подтвердит свое высокое звание еще и культурной столицы Дальнего Востока. Год театра для нас обещает быть насыщенным. Мы сделаем все возможное, чтобы пребывание в нашем крае было комфортным", - пообещал Олег Кожемяко.

А ведущий вечера, актер Игорь Верник объяснил, почему все собрались именно здесь: "Поскольку день в нашей огромной стране начинается на Дальнем Востоке, то и всероссийский театральный марафон нужно было открыть здесь, во Владивостоке".

Уже сегодня, 19 января начнутся марафонские "Большие гастроли" 2019 года: Приморский краевой драматический театр имени Горького отправится в Хабаровск, артисты хабаровского театра драмы поедут в Южно-Сахалинск, оттуда труппа Чеховского центра отправится на Камчатку, и так далее, по цепочке - до Калининграда.

В первый день марафона

После вручения символа Года театра на Приморской сцене Мариинского театра показали балет "Спящая красавица" на музыку Петра Чайковского в хореографии Мариуса Петипа. Главные роли исполнили премьер балетной труппы Мариинского театра Кимин Ким и первая солистка Мариинского театра Екатерина Осмолкина.

В фойе на одиннадцати интерактивных экранах шли фильмы о театрах Дальнего Востока. На нескольких этажах Приморской сцены Мариинки разместились выставки "История русского театра" и "Театры Дальнего Востока", подготовленные Музеем им. Бахрушина, а также фотовыставка "Театр в объективе ТАСС" - театральные фотохроники разных лет.

Днем в Краевом драмтеатре директор Театра им. Вахтангова Кирилл Крок провел круглый стол и мастер-класс по театральному менеджменту.

В Приморской филармонии худрук "Геликон-оперы" Дмитрий Бертман и худрук Театра имени Наталии Сац Георгий Исаакян встречались с руководителями музыкальных театров округа, студентами и преподавателями Приморского краевого колледжа искусств и Дальневосточного государственного института искусств.

Председатель СТД Александр Калягин провел совещание с членами Союза театральных деятелей РФ Дальневосточного округа, а в Дальневосточном институте искусств со студентами и преподавателями встретился ректор ГИТИСа Григорий Заславский.

Актер Сергей Гармаш выступал перед моряками Тихоокеанского флота, балерина Илзе Лиепа дала показательный урок в филиале хореографической Академии имени Вагановой. Директор Театрального музея им. Бахрушина Дмитрий Родионов в Приморском музее им. Арсеньева выступил главным экспертом на круглом столе "Сохранение культурного наследия" и презентовал журнал "Сцена".