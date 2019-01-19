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Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Александр Калягин во Владивостоке призвал любить театр как своих детей

Текст: Ирина Корнеева
Во Владивостоке заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец, министр культуры РФ Владимир Мединский, губернатор Приморского края Олег Кожемяко и председатель Союза театральных деятелей РФ Александр Калягин объявили о старте крупнейшего проекта Года театра - Всероссийского театрального марафона, который будет проходить в течение всего 2019 года во всех 85 регионах России.
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости.
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС
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"Открывается он здесь, во Владивостоке, а завершится в ноябре в Калининграде, - сказала Ольга Голодец, возглавившая оргкомитет по проведению в России Года театра. - Мы ожидаем, что с учетом тех людей, которые будут смотреть спектакли с помощью цифровых технологий, события театрального марафона охватят более 30 миллионов зрителей. Россия - страна великой культуры, и театр - это одно из наших национальных культурных достояний. Мы гордимся нашей историей, традициями и нашими  величайшими произведениями, созданными на сцене. Но мы смотрим в будущее, и указом президента РФ Владимира Владимировича Путина 2019 год в России объявлен Годом театра. Театральный марафон сегодня дает старт марафону во всей Российской Федерации".

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости
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Председатель Союза театральных деятелей России Александр Калягин прежде всего с Годом театра поздравил зрителей: "Чтобы сделать этот праздник, мы готовились к нему долго. Пытались все учесть, и надеюсь, учли, хотя, надо думать, прибавятся какие-то вещи, которые будем решать все вместе в течение этого года. Помимо театрального марафона, который пронесется от восточных границ до западных, я хочу сказать, что это праздник не только театра, не только актеров и тех, кто работает на всех сценах по всей стране. Прежде всего, Год театра - это год зрителя. Я надеюсь, вы это поймете, если будете еще и еще ходить в театр. Я вам желаю полюбить театр так же, как и любите все вы своих детей".

Фото: Константин Завражин/ РГ
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Символ Года театра из рук Ольги Голодец принял губернатор Приморского края Олег Кожемяко. "В новом статусе дальневосточной столицы Владивосток первым из городов страны проводит мероприятие, посвященное открытию театрального года в России, - сказал губернатор Приморья. - Это уникальный культурный проект, и гостеприимная Приморская сцена Мариинского театра объединила талантливых режиссеров, актеров, театральных деятелей и творческую интеллигенцию. Я надеюсь, что как можно большее количество людей сможет прикоснуться к прекрасному, а Владивосток в очередной раз подтвердит свое высокое звание еще и культурной столицы Дальнего Востока. Год театра для нас обещает быть насыщенным. Мы сделаем все возможное, чтобы пребывание в нашем крае было комфортным", - пообещал Олег Кожемяко.

А ведущий вечера, актер Игорь Верник объяснил, почему все собрались именно здесь: "Поскольку день в нашей огромной стране начинается на Дальнем Востоке, то и всероссийский театральный марафон нужно было открыть здесь, во Владивостоке".

Уже сегодня, 19 января начнутся марафонские "Большие гастроли" 2019 года: Приморский краевой драматический театр имени Горького отправится в Хабаровск, артисты хабаровского театра драмы поедут в Южно-Сахалинск, оттуда труппа Чеховского центра отправится на Камчатку, и так далее, по цепочке - до Калининграда.

В первый день марафона

После вручения символа Года театра на Приморской сцене Мариинского театра показали балет "Спящая красавица" на музыку Петра Чайковского в хореографии Мариуса Петипа. Главные роли исполнили премьер балетной труппы Мариинского театра Кимин Ким и первая солистка Мариинского театра Екатерина Осмолкина.

В фойе на одиннадцати интерактивных экранах шли фильмы о театрах Дальнего Востока. На нескольких этажах Приморской сцены Мариинки разместились выставки "История русского театра" и "Театры Дальнего Востока", подготовленные Музеем им. Бахрушина, а также фотовыставка "Театр в объективе ТАСС" - театральные фотохроники разных лет.

Днем в Краевом драмтеатре директор Театра им. Вахтангова Кирилл Крок провел круглый стол и мастер-класс по театральному менеджменту.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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В Приморской филармонии худрук "Геликон-оперы" Дмитрий Бертман и худрук Театра имени Наталии Сац Георгий Исаакян встречались с руководителями музыкальных театров округа, студентами и преподавателями Приморского краевого колледжа искусств и Дальневосточного государственного института искусств.

Председатель СТД Александр Калягин провел совещание с членами Союза театральных деятелей РФ Дальневосточного округа, а в Дальневосточном институте искусств со студентами и преподавателями встретился ректор ГИТИСа Григорий Заславский.

Актер Сергей Гармаш выступал перед моряками Тихоокеанского флота, балерина Илзе Лиепа дала показательный урок в филиале хореографической Академии имени Вагановой. Директор Театрального музея им. Бахрушина Дмитрий Родионов в Приморском музее им. Арсеньева выступил главным экспертом на круглом столе "Сохранение культурного наследия" и презентовал журнал "Сцена".

Культура Театр Правительство Минкультуры Правительство Вице-премьеры Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток Год театра
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