Новости

В Мексике не менее 20 человек погибли при взрыве трубопровода 06:12
В США неизвестный похитил 450 комиксов о Бэтмене 05:46
Пожар оставил без электричества жителей города в Приморье 05:37
На Камчатке выбросили в болото боеприпасы на 1,3 млн рублей 05:14
Задержанного в Болгарии россиянина экстрадировали в США 05:05
Во время "шатдауна" госслужащие США смогут бесплатно ходить в театр 05:04
Foreign Policy: Неядерное оружие России страшнее ядерного 04:04
В Болгарии задержаны 43 человека в ходе антитеррористической операции 03:00
При крушении судна у берегов Ливии пропали 14 мигрантов 02:48
Сотни мигрантов пробрались из Мексики в США через подкоп под стеной 02:30
Нефть подорожала из-за ожидаемого сокращения добычи 02:00
Захвативший заложницу в клинике Германии мужчина задержан 01:54
Трамп ограничит конгрессменам полеты правительственными самолетами 01:36
На 80-м году жизни в США умер известный сатирик Семен Лившин 01:30
В Подмосковье в ночь на Крещение прогремел гром с молнией 01:19
В Москве задержали подозреваемого в жестоком убийстве 00:55
Экс-помощник Макрона незаконно использовал диппаспорта 00:51
В украинских Сумах произошел взрыв в кафедральном соборе 18.01.2019
Кабмин поддержал проекты о фейковых новостях и оскорблении госсимволов 18.01.2019
Население Украины уменьшилось за год на 200 тысяч человек 18.01.2019
Трамп отправит кирпичи противникам строительства стены с Мексикой 18.01.2019
Смолов включен в список игроков, которые могут усилить "Реал" 18.01.2019
Тело второго летчика разбившегося Су-34 подняли на рыболовецкое судно 18.01.2019
СМИ: Полузащитник "Зенита" Паредес согласовал контракт с "ПСЖ" 18.01.2019
Глава "Почты России" уточнил стоимость своей квартиры 18.01.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Гидрометцентре рассказали о погоде в феврале и марте
В Гидрометцентре рассказали о погоде в феврале и марте
Что изменится в 2019 году для владельцев квартир
Что изменится в 2019 году для владельцев квартир
Составлен рейтинг лучших российских зимних курортов
Составлен рейтинг лучших российских зимних курортов
19.01.2019 05:14
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Камчатке выбросили в болото боеприпасы на 1,3 млн рублей

Текст: Дина Непомнящая

Боеприпасы на сумму более 1,3 миллиона рублей велел вывезти с полигона и выбросить в болото командир одной из камчатских воинских частей, чтобы создать видимость хорошо проведенных стрельб из стрелкового оружия, гранатометов и боевых машин. Нарушение раскрылось в ходе проверки военной прокуратуры Петропавловск-Камчатского гарнизона Тихоокеанского флота.

Астраханца осудили за подготовку атаки на военных летчиков

Как установили проверяющие, в документах выброшенные боеприпасы были указаны как израсходованных в ходе обучения.

"В целях сокрытия противоправных действий, приемо-сдаточная ведомость утверждена руководителем стрельб", - сообщается на сайте Главной военной прокуратуры.

В отношении офицера возбудили уголовное дело об умышленном уничтожении военного имущества (часть 2 статьи 346 УК РФ).

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Foreign Policy: Неядерное оружие России страшнее ядерного
ЦБ купил рекордный объем золота по итогам 2018 года
Россия согласилась направить к Керченскому проливу европейских экспертов
Путин обсудил на Совбезе ситуацию вокруг Косово
Эксперт: Шансы "Нафтогаза" арестовать активы "Газпрома" минимальны