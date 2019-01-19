На Камчатке выбросили в болото боеприпасы на 1,3 млн рублей

Боеприпасы на сумму более 1,3 миллиона рублей велел вывезти с полигона и выбросить в болото командир одной из камчатских воинских частей, чтобы создать видимость хорошо проведенных стрельб из стрелкового оружия, гранатометов и боевых машин. Нарушение раскрылось в ходе проверки военной прокуратуры Петропавловск-Камчатского гарнизона Тихоокеанского флота.

Как установили проверяющие, в документах выброшенные боеприпасы были указаны как израсходованных в ходе обучения.

"В целях сокрытия противоправных действий, приемо-сдаточная ведомость утверждена руководителем стрельб", - сообщается на сайте Главной военной прокуратуры.

В отношении офицера возбудили уголовное дело об умышленном уничтожении военного имущества (часть 2 статьи 346 УК РФ).