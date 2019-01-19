СК проверяет законность охоты чиновников на медведя

Следственное управление Следственного комитета России по Пермскому краю проводит доследственную проверку по факту незаконной охоты чиновников в Кочевском районе

Напомним, недавно в Сети появились фотографии, где глава одного из сел края и его знакомый, бывший топ-менеджер крупной компании, позировали с убитым медведем. Как предположили СМИ, ВИП-охотники застрелили спящего медведя в берлоге.

- Проводится проверка, в ходе которой будут проверен факт незаконной охоты чиновником, - рассказала журналистам старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пермскому краю Ирина Незнамова.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства.