В многоэтажке в Архангельске произошел хлопок газа

В Архангельске в одной из квартир шестиэтажного дома по улице 40 лет Победы произошел хлопок бытового газа. В момент происшествия в помещении находилась пожилая владелица, она сразу же и вызвала пожарных.

Прибывшие на место экстренные службы установили, что в результате хлопка на кухне и в комнате были частично выбиты стекла. Горения не было, не обнаружено и утечки газа, сообщают в ГУ МЧС по Архангельской области.

Сейчас на месте продолжают работать газовики, которые проверяют газовое оборудование квартиры. В результате происшествия никто не пострадал.