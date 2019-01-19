В Петербурге одноклассницы избили школьницу за пост в соцсети

В Северной столице выясняют обстоятельства жестокого избиения шестиклассницы в парадной собственного дома. Одноклассницы напали на 13-летнюю девочку в конце новогодних каникул, а причиной, по словам потерпевшей, является месть за анонимное сообщение в одной из социальных сетей, сообщает РИА Новости.

Госпитализирована школьница была 9 января в состоянии средней тяжести, врачи диагностировали у нее многочисленные травмы.

По факту произошедшего уже возбуждено уголовное дело по статье "Побои", однако, как сообщают в региональном управлении СК РФ, лицо, совершившее данное преступление к ответственности в силу возраста не подлежит.

Сама пострадавшая шестиклассница сейчас все еще находится в больнице. В соцсети она опубликовала видео, где рассказала о своем самочувствии и о том, что ее избили по ошибке - за анонимный оскорбительный пост, к которому она не имеет никакого отношения.

В конфликт подростков попыталась вмещаться соседка, но ей сломали руку, поделилась также школьница. Расследование дела продолжается. Следователи намерены установить все обстоятельства случившегося и дать правовую оценку действиям органов и служб, которые должны осуществлять контроль за психологическим климатом в учебном заведении.