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19.01.2019 12:30
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

На границе Крыма задержали украинца

Текст: Ольга Котенева (Симферополь)

Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Республике Крым задержали недалеко от автомобильного пункта пропуска "Джанкой" мужчину без необходимых документов.

Фото: Александр Полегенько / РИА Новости
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Как сообщили в пресс-службе ведомства, им оказался 26-летний гражданин Украины, который находился в ночное время в нескольких сотнях метров от линии разграничения двух стран. За несоблюдение правил пересечения пограничной зоны, временного пребывания и передвижения по ней молодому человеку грозит админответственность по ч.1.1 ст. 18.2 КоАП РФ.

По информации погрануправления, в течение прошлого года было зафиксировано около 10 случаев нарушения правил пересечения границы, пограничный режим нарушило свыше 800 человек. Все они были привлечены к административной либо уголовной ответственности. Общая сумма штрафов превысила 350 тысяч рублей.

Власть Безопасность Правоохранительная система Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым
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