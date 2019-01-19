Самолет Москва - Дубай сел в Волгограде из-за недомогания пассажиров

Утром 19 января в международном аэропорту Волгоград экстренно приземлился авиалайнер, следующий по маршруту Москва-Дубай. Как сообщили в пресс-службе аэропорта, причиной стало плохое самочувствие нескольких пассажиров.

В самом аэропорту подтвердили, что экстренную посадку в аэропорту запросили действительно из-за плохого самочувствия пассажиров.

После приземления только один мужчина действительно нуждался в госпитализации. С ним решила остаться его супруга. Еще одну пассажирку пришлось снять с рейса, так как она находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Все остальные пассажиры остались на борту и спустя два часа отправились дальше по намеченному маршруту. Будет ли проводиться по данному факту проверка, ни в транспортной прокуратуре, ни в линейном управлении МВД на транспорте пока не прокомментировали.