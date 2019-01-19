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19.01.2019 14:11
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Краснодаре при пожаре в жилом доме погибли два человека

Текст: Анна Юркова

В субботу утром в Краснодаре вспыхнул пожар в шестиэтажном жилом доме на улице Есенина, 84/б. Прибывшие на место спасатели эвакуировали 50 человек.

После того, как огонь полностью ликвидировали, в одном из помещений цокольного этажа обнаружили тела двоих мужчин. По данным СУ СК РФ по Краснодарскому краю сейчас на месте ЧП следователи выясняют личности погибших, устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Как ранее писала "РГ", сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 05.31, в 05.39 оперативная группа прибыла на место. В 06.57 удалось полностью потушить огонь.

- Прибывшие на место пожарные подразделения столкнулись с тем, что проезд к дому был ограничен из-за припаркованных автомобилей и частой застройки. Возгорание в цокольном этаже составило 80 квадратных метров. Наблюдалось плотное задымление в подъезде. Звенья спасателей с помощью масок вывели из дома порядка 20 человек, в том числе и детей. Еще 30 жильцов смогли выйти самостоятельно, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

По предварительной версии, пожар вспыхнул из-за неосторожного обращения с огнем.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Краснодар
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