Россиянам предложили списать "старые" долги за ЖКХ

В Госдуме предложили списать долги за все услуги ЖКХ, в том числе и за газ, у которых истек срок давности (три года).

Это освободит как пользователей, так и поставщиков от судебных тяжб, сэкономит им время и другие возможные траты, снимет нагрузку на судей.

С таким предложением выступил Член комитета Госдумы по охране здоровья и первый секретарь ульяновского обкома КПРФ Алексей Куринный.

Такой опыт уже есть у Чечни. В республике таким образом списали абсолютно невозвратные долги за газ, возникшие более трех лет.

"Дело в том, что их нельзя взыскать даже в судебном порядке. При попытке взыскать эти долги ответчик заявит применение исковой давности и автоматически суд их спишет", - объяснил в эфире радиостанции "Говорит Москва" парламентарий.