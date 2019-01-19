Россиянки стали пятыми в эстафете на этапе КМ по биатлону

В немецком Рупольдинге завершилась женская эстафета 4х6 км. Сборная России заняла пятое место, победили француженки.

Французская команда, за которую выступали Жулия Симон, Анаис Бескон, Жюстин Бреза и Анаис Шевалье, показала итоговое время 1:09:27,7 секунды, допустив в общей сложности лишь четыре промаха.

Второе место заняли норвежки Сюнневе Сулемдаль, Ингрид Ланмарк Тандревольд, Тириль Экхофф и Марте Рейселанд с семью промахами и отставанием 11,5 секунды. Замкнули тройку немки Ванесса Хинц, Лаура Дальмайер, Франциска Пройс и Денизе Херманн - девять промахов и +23,4 секунды.

Увы, российских девушек подвела стрельба. Анастасия Морозова, Светлана Миронова, Ирина Старых и Екатерина Юрлова-Перхт на всех допустили 14 промахов. И хотя обошлось без штрафных кругов, итоговое отставание команды России от победительниц составило 1:46:2 секунды.

"Сегодня было больше напряжения, поэтому получились промахи. Думаю, это психология, - сказала Миронова, чьи слова приводит Чемпионат.com. - То, что удалось избежать штрафных кругов, радует, но можно было работать более качественно. Когда бежишь гонку за команду, волнения и напряжения больше, чем в личной гонке".

Этап Кубка мира в Рупольдинге завершится в воскресенье. Заключительными гонками станут масс-старты у мужчин и женщин.