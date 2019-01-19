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Рубрика: Спорт

СМИ сообщили об интересе "Эвертона" к Дзюбе

Текст: Данила Жиляев

Нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба может продолжит карьеру в Англии. Как утверждает RT, к игроку проявляет интерес "Эвертон".

По данным источника, в клубе рассматривали возможность приглашения Дзюбы еще летом, а сейчас он вновь находится в сфере интересов "ирисок". Отмечается при этом, что "Зенит" может, в свою очередь, купить одного из игроков "Эвертона", и Дзюба может стать частью сделки.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
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Сам Артем не против переезда на Туманный Альбион. Не последним фактором в принятии им решения может стать мнение главного тренера ливерпульской команды Марку Силвы, который лично заинтересован в услугах россиянина. Действующий контракт Дзюбы с "Зенитом" рассчитан до июля 2020 года.

Артем обратил на себя внимание зарубежных клубов после домашнего чемпионата, где он был одним из лидеров сборной России. Еще в августе он рассказывал, что вел переговоры с несколькими английскими командами. Кроме того, сообщалось, что всерьез были настроены приобрести форварда в турецком "Галатасарае".

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