СМИ сообщили об интересе "Эвертона" к Дзюбе

Нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба может продолжит карьеру в Англии. Как утверждает RT, к игроку проявляет интерес "Эвертон".

По данным источника, в клубе рассматривали возможность приглашения Дзюбы еще летом, а сейчас он вновь находится в сфере интересов "ирисок". Отмечается при этом, что "Зенит" может, в свою очередь, купить одного из игроков "Эвертона", и Дзюба может стать частью сделки.

Сам Артем не против переезда на Туманный Альбион. Не последним фактором в принятии им решения может стать мнение главного тренера ливерпульской команды Марку Силвы, который лично заинтересован в услугах россиянина. Действующий контракт Дзюбы с "Зенитом" рассчитан до июля 2020 года.

Артем обратил на себя внимание зарубежных клубов после домашнего чемпионата, где он был одним из лидеров сборной России. Еще в августе он рассказывал, что вел переговоры с несколькими английскими командами. Кроме того, сообщалось, что всерьез были настроены приобрести форварда в турецком "Галатасарае".