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Рубрика: В мире

Снегопады в США привели к отмене более 6 тысяч рейсов

Текст: Александр Саможнев

Сильные снегопады, ледяной дождь и гололед в центральной части и на северо-востоке США привели в субботу к отмене и задержкам более 6,7 тысячи авиарейсов, говорится на сайте FlightAware, который отслеживает передвижения воздушных судов.

По оценке специалистов, в общей сложности было отменено и задержано 6783 рейса. Последствия снегопада почувствуют на себе свыше 100 миллионов человек, проживающих на территории от штата Миссури до Мэна, сообщает информационное агентство CNN.

Фото: REUTERS
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Так, в субботу утром шли обильные снегопады в Чикаго, Детройте и Кливленде. К полудню в Чикаго снежный покров достиг высоты почти тридцати сантиметров. В Индианаполисе жители страдают от смеси дождя, снега и ледяного дождя.

В Мемфисе (штат Теннесси) и Джексоне (штат Миссисипи) грохочет гром и сверкают молнии. В Нью-Йорке (штат Нью-Йорк) и Филадельфии (штат Пенсильвания) в субботу прогнозируется снег с дождем, который ночью из-за потепления сменится обильными осадками.

Шторм быстро продвигается на восток. На восточном побережье ожидается значительное количество осадков в субботу и воскресенье, информирует национальная метеорологическая служба.

Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо временно запретил вождение автофургонов с прицепами и автобусов на большей части дорог штата. Компания Amtrak в связи с неблагоприятными погодными условиями ограничила на территории штата движение пассажирских поездов и электричек.

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