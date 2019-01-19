Сноубордистка Соболева завоевала "серебро" на этапе КМ в Словении

В словенском Рогле прошел этап Кубка мира по сноуборду. Россиянка Наталья Соболева заняла второе место в параллельном гигантском слаломе.

В финале наша спортсменка уступила немке Селине Йорг. Третье место заняла представительница Германии Шейен Лох.

Остальные россиянки - Мария Валова, Елизавета Салихова, Милена Быкова, Анастасия Курочкина, Александра Власенко, Елизавета Поздеева и Мария Волгина - оказались за пределами топ-10.

В мужской части соревнований лучший из россиян Дмитрий Логинов стал шестым, а первую тройку составили итальянец Эдвин Коратти, его соотечественник Даниэль Багоцца и словенец Рок Маргуч. Другие представители России - Игорь Слуев, Вик Уайлд, Андрей Соболев, Валерий Колегов, Дмитрий Сарсембаев, Ярослав Степанко, Дмитрий Карлагачев и Кирилл Кузнецов - также оказались вне первой десятки.