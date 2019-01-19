Сотни мигрантов пробрались из Мексики в США через подкоп под стеной

Рекордная по численности группа незаконных иммигрантов - сразу 376 человек - пробралась из Мексики на территорию США через подкоп под стеной, разделяющей две страны. Инцидент произошел еще 14 января, однако представители американской таможенной и пограничной служб сообщили об этом только в пятницу.

Мигранты вырыли под металлической стеной ход шириной полметра и проникли на территорию соседнего государства близ города Юма (штат Аризона). После этого все нарушители сдались пограничникам. Отмечается, что среди 376 человек было 179 детей, пишет ТАСС.

По данным пограничников США, мигранты с детьми все чаще стремятся нелегально пересечь границу. Большинство из них, оказавшись на территории Соединенных штатов, сдаются властям в надежде на получение убежища в стране.

Между тем, весной 2018 года министерство юстиции США объявило о политике "нулевой толерантности" к нарушителям миграционного законодательства, в том числе к тем, кто незаконно пересекает границу с детьми. Как правило, задержанных родителей заключают под стражу и привлекают к уголовной ответственности, а их детей отправляют в специальные центры.

По данным РИА Новости, сейчас на границе с США в Мексике скопилось несколько тысяч человек из караванов мигрантов, которые прибыли из стран Центральной Америки. По разным оценкам, в районе Тихуаны и Мехикали могут находиться от шести до девяти тысяч мигрантов из Гондураса, Гватемалы и Сальвадора. Власти США перебросили на южную границу несколько тысяч военнослужащих для обеспечения безопасности.