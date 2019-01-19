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Рубрика: В мире

Сотни мигрантов пробрались из Мексики в США через подкоп под стеной

Женщина-мигрант и ее ребенок возле стены на границе Мексики и США. Фото: AP Photo/Daniel Ochoa de Olza Женщина-мигрант и ее ребенок возле стены на границе Мексики и США. Фото: AP Photo/Daniel Ochoa de Olza
Женщина-мигрант и ее ребенок возле стены на границе Мексики и США. Фото: AP Photo/Daniel Ochoa de Olza

Рекордная по численности группа незаконных иммигрантов - сразу 376 человек - пробралась из Мексики на территорию США через подкоп под стеной, разделяющей две страны. Инцидент произошел еще 14 января, однако представители американской таможенной и пограничной служб сообщили об этом только в пятницу.

Мигранты вырыли под металлической стеной ход шириной полметра и проникли на территорию соседнего государства близ города Юма (штат Аризона). После этого все нарушители сдались пограничникам. Отмечается, что среди 376 человек было 179 детей, пишет ТАСС.

Фото: AP Photo/Gregory Bull
Новый караван мигрантов направился из Гондураса в США

По данным пограничников США, мигранты с детьми все чаще стремятся нелегально пересечь границу. Большинство из них, оказавшись на территории Соединенных штатов, сдаются властям в надежде на получение убежища в стране.

Между тем, весной 2018 года министерство юстиции США объявило о политике "нулевой толерантности" к нарушителям миграционного законодательства, в том числе к тем, кто незаконно пересекает границу с детьми. Как правило, задержанных родителей заключают под стражу и привлекают к уголовной ответственности, а их детей отправляют в специальные центры.

По данным РИА Новости, сейчас на границе с США в Мексике скопилось несколько тысяч человек из караванов мигрантов, которые прибыли из стран Центральной Америки. По разным оценкам, в районе Тихуаны и Мехикали могут находиться от шести до девяти тысяч мигрантов из Гондураса, Гватемалы и Сальвадора. Власти США перебросили на южную границу несколько тысяч военнослужащих для обеспечения безопасности.

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