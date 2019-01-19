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19.01.2019 11:24
Рубрика: В мире

Спасение испанского мальчика из скважины займет несколько дней

Текст: Александр Саможнев

В испанском городе Тоталан власти предпринимают отчаянные попытки вызволить из плена двухлетнего мальчика, который упал в узкую скважину глубиной порядка 107 метров. В спасательной операции принимают участие сто человек, сообщает телеканал Euronews.

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По данным специалистов, отверстие, в которое провалился ребенок, составляет всего 25 сантиметров. К месту предполагаемого падения специалисты попытались опустить камеру, но она застряла на глубине семидесяти метров. Тем не менее, в отверстии удалось найти волосы, принадлежащие мальчику. Однако получить информацию о состоянии здоровья Юлена не удалось.

Инженеры пытаются подобраться к пострадавшему с помощью вертикальных и горизонтальных шахт. "Туннели, которые обычно роют за несколько месяцев, будут выкопаны за несколько дней", - заверил инженер-спасатель Хуан Лопез Эскобар. По его словам, работу техники осложняет характер местности.

Кроме того, дополнительное время необходимо для анализа проб почвы и подготовки платформы. Скорость бурения будет зависеть от типа почвы. На последнем этапе спасатели будут работать вручную.

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Напомним, в воскресенье, 13 января, семья Юлена вместе с друзьями отправились на пикник на ферму родственника возле городка Тоталан в провинции Малага.

Очевидцы утверждают, что они ничего не успели сделать, так как все произошло внезапно. Полуторагодовалый двоюродный брат Юлена не пострадал. Полиция проводит расследование инцидента. Не исключено, что скважину пробурил дядя Юлена с целью поиска воды. По инструкции, колодец должен быть герметично закрыт.

В мире Европа Испания РГ-Фото
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