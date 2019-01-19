Стали известны детали экстренного обращения Трампа к нации

Стали известные некоторые детали экстренного обращения президента Дональда Трампа к нации по поводу приостановки работы правительства США, сообщает CNN.

"Я сделаю важное заявление, касающееся гуманитарного кризиса на нашей южной границе, и завтра днем, в 3 часа дня (по местному времени - прим. "РГ"), в прямом эфире из Белого дома", - написал Трамп в Twitter.

По словам пресс-секретаря президента Сары Сандерс, "всем нужно соответственно настроиться". Источник телеканала полагает, что Трамп не намерен отказываться от своего намерения получить деньги на строительство стены с Мексикой.

Ранее президент США говорил о возможности объявления "национальной чрезвычайной ситуации". Теоретически это позволит использовать бюджет на оборону для строительства стены. Однако, как отмечают юристы, не исключены иски от демократов, утверждающих, что глава Белого дома не имеет достаточных полномочий для принятия такого решения.

Напомним, в США с 22 декабря 2018 года продолжается приостановка работы правительства из-за разногласий в Конгрессе относительно выделения средств на строительство стены на мексиканской границе. Встреча президента Трампа с демократами, которая прошла в начале января, не принесла результатов.