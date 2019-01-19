Студия Warner Bros. откладывает третью часть "Фантастических тварей"

Студия Warner Bros. отодвигает старт съемок третьей части очередной киносерии в мире Гарри Поттера - приквела-спиноффа "Фантастические твари".

Изначально было заявлено, что съемки триквела начнутся в июле, но теперь, сообщает Deadline эксклюзивно, сроки переезжают на конец осени. Пока - без более конкретных дат. Соответственно, вполне вероятно, что и премьера картины перекочует с анонсированного ноября 2020-го.

Официально причина переноса не озвучена. Но не секрет, что студийные боссы не особо порадовались кассе второй картины серии - "Преступления Грин-де-Вальда", взявшей "всего" 650 миллионов. Тогда как первые "Твари" при меньшем бюджете принесли студии 815 миллионов. Да и критики ленте сделали козью морду.

Предполагается, что боссы решили более сосредоточенно подойти к препродакшену триквела. Хотя могут быть и еще какие-то проблемы.

При этом инсайдеры отметили, что теперь "прицепом" застопорится и супергеройский сольник Флэша-из-за американского актера Эзры Миллера, занятого на обоих проектах (напомним: в "Тварях" он играет Криденса Бэрбоуна / Аурелиуса Дамблдора.)