Новости

Новый "Человек-паук" установил рекорд еще до премьеры 17:45
Серкис в образе Терезы Мэй голосом Голлума спел "Богемскую рапсодию" 17:17
Перенесшую приступ Диану Арбенину отпустили из больницы под расписку 17:05
Барабанщик группы Razorback транслировал свое самоубийство в интернете 16:53
Архив группы "Гражданская оборона" будет выставлен на торги 15:45

Студия Warner Bros. откладывает третью часть "Фантастических тварей"

Новости
    19.01.2019, 17:10
Текст:   Олег Усков

Студия Warner Bros. отодвигает старт съемок третьей части очередной киносерии в мире Гарри Поттера - приквела-спиноффа "Фантастические твари".

Изначально было заявлено, что съемки триквела начнутся в июле, но теперь, сообщает Deadline эксклюзивно, сроки переезжают на конец осени. Пока - без более конкретных дат. Соответственно, вполне вероятно, что и премьера картины перекочует с анонсированного ноября 2020-го.

Фото: kinopoisk.ru
Билл Мюррей снова снимется у Софии Копполы

Официально причина переноса не озвучена. Но не секрет, что студийные боссы не особо порадовались кассе второй картины серии - "Преступления Грин-де-Вальда", взявшей "всего" 650 миллионов. Тогда как первые "Твари" при меньшем бюджете принесли студии 815 миллионов. Да и критики ленте сделали козью морду.

Предполагается, что боссы решили более сосредоточенно подойти к препродакшену триквела. Хотя могут быть и еще какие-то проблемы.

При этом инсайдеры отметили, что теперь "прицепом" застопорится и супергеройский сольник Флэша-из-за американского актера Эзры Миллера, занятого на обоих проектах (напомним: в "Тварях" он играет Криденса Бэрбоуна / Аурелиуса Дамблдора.)

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

На певицу Лолиту подали в суд за долги 14:45
Вышел зловещий тизер ремейка "Кладбища домашних животных" 13:32
На 80-м году жизни в США умер известный сатирик Семен Лившин 01:30
В российских кинотеатрах выходит военная документалка Питера Джексона 18.01.2019
⧣ Голливуд
Фото: youtube.com
Фото и видео: Унылый Бен Аффлек снова стал мемом 18.01.2019
Стали известны герои фильма по вселенной DC "Новые Боги" 18.01.2019
Вышел ураганный первый трейлер "Джона Уика 3" с Киану Ривзом 17.01.2019
⧣ Соединенное Королевство
Фото: kinopoisk.ru
"Санса" рассказала, что актерам "Игры престолов" запрещали мыть голову 18.01.2019
Вышел стильный трейлер шпионской КГБ-драмы "Код "Красный" 17.01.2019
Найт: Сиквел "Порока на экспорт" отразит "актуальность русской темы" 17.01.2019
⧣ фэнтези
Фото: kinopoisk.ru
Энн Хэтэуэй сыграет главную роль в новой экранизации сказки "Ведьмы" 17.01.2019
Трейлер финала "Игры престолов" подтвердил самые зловещие прогнозы 14.01.2019
Видео: трейлер и дата премьеры финального сезона "Игры престолов" 14.01.2019