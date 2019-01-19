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Рубрика: В мире

Трамп ограничит конгрессменам полеты правительственными самолетами

Фото: AP Photo/Jacquelyn Martin Фото: AP Photo/Jacquelyn Martin
Фото: AP Photo/Jacquelyn Martin

Администрация президента США Дональда Трампа запретит американским конгрессменам использовать во время шатдауна государственные самолеты без разрешения Белого дома.

Об этом на встрече с журналистами заявил исполняющий обязанности директора административно-бюджетного управления Белого дома Рассел Воут. Трамп попросил его уведомить всех глав ведомств исполнительной власти, а также агентств американской администрации о новой политике "по поддержке поездок законодательной власти", - цитирует РИА Новости.

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Теперь "ни при каких обстоятельствах" делегации Конгресса не могут воспользоваться государственными самолетами без письменного разрешения главы аппарата Белого дома, подчеркнул Воут.

Напомним, с 22 декабря около четверти федеральных учреждений США сократили работу. Среди них: госдепартамент, министерства юстиции, внутренней безопасности, транспорта и сельского хозяйства. Причина - разногласия президента и демократов по поводу бюджета на 2019 год. Трамп требует включить в него 5,6 миллиарда долларов на строительство стены на границе с Мексикой, а представители Демократической партии в Конгрессе выступают против.

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