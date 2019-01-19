В Британии зафиксировано 120 случаев опасного сближения дронов с самолетами

Более 120 случаев опасного сближения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с самолетами было зафиксировано в Великобритании за первые 11 месяцев 2018 года, соощает газета The Times.

По данным британской комиссии по опасным сближениям в воздухе (UK Airprox board), число подобных случаев за год выросло почти на треть. В отдельных случаях дроны приближались к самолетам на недопустимое расстояние 10-20 метров, создавая тем самым "реальную угрозу столкновения", отмечают специалисты.

Причем, статистика не включает в себя данные за декабрь 2018 года. Именно в это время дроны почти на двое суток парализовали работу одного из крупнейших аэропортов Британии Гатвика, обслуживающего больше 45 миллионов пассажиров в год.

Администрация воздушной гавани отменила порядка тысячи авиарейсов. Свыше 140 тысяч пассажиров не смогли вовремя добраться до места назначения. В конечном итоге для Гатвика приобрели специальную систему для борьбы с беспилотниками.

По словам заместителя министра транспорта Великобритании Элизабет Сагг, правительство планирует наделить полицию дополнительными полномочиями для пресечения незаконного использования дронов. Кроме того, будут увеличены размеры бесполетных зон вокруг аэропортов.