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Рубрика: В мире

В Британии зафиксировано 120 случаев опасного сближения дронов с самолетами

Текст: Александр Саможнев

Более 120 случаев опасного сближения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с самолетами было зафиксировано в Великобритании за первые 11 месяцев 2018 года, соощает газета The Times.

Фото: AP Photo/Kirsty Wigglesworth
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По данным британской комиссии по опасным сближениям в воздухе (UK Airprox board), число подобных случаев за год выросло почти на треть. В отдельных случаях дроны приближались к самолетам на недопустимое расстояние 10-20 метров, создавая тем самым "реальную угрозу столкновения", отмечают специалисты.

Причем, статистика не включает в себя данные за декабрь 2018 года. Именно в это время дроны почти на двое суток парализовали работу одного из крупнейших аэропортов Британии Гатвика, обслуживающего больше 45 миллионов пассажиров в год.

Фото: John Stillwell/PA via AP
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Администрация воздушной гавани отменила порядка тысячи авиарейсов. Свыше 140 тысяч пассажиров не смогли вовремя добраться до места назначения. В конечном итоге для Гатвика приобрели специальную систему для борьбы с беспилотниками.

По словам заместителя министра транспорта Великобритании Элизабет Сагг, правительство планирует наделить полицию дополнительными полномочиями для пресечения незаконного использования дронов. Кроме того, будут увеличены размеры бесполетных зон вокруг аэропортов.

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