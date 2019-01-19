В фильме "Две королевы" любовь используется как оружие

В российский прокат 17 января вышел фильм "Две королевы". Его сняла режиссер Джози Рурк по роману британского историка Джона Гая "Мария, королева Шотландии".

Известная фраза "Королевы не соревнуются" по отношению к истории, рассказанной в этом фильме, не работает. В соответствие с ним, либо королевы соревнуются, либо они - не королевы вовсе.

Как быть, когда есть две сестры - старшая и младшая, каждая из которых имеет право на корону: какая из них окажется достойной быть у власти? Елизавета 1 (Марго Роби) или Мария Стюарт (Сирша Ронан)?

В оригинале фильм называется, как и книга - "Mary Queen of Scots" ("Мария - королева Шотландии"), и такой подход многое меняет в его восприятии. Даже на постере - Мария впереди. "Две королевы" - такое название придает фильму совсем другое значение. И рядом со слоганом "Две королевы - одна судьба" оно вообще способно запутать того, кто собирается смотреть это кино. Как человек образованный, каждый зритель знает, что Марию Стюарт казнят. При прочтении слогана начинает сомневаться - что же авторы сделали с Елизаветой 1. Неужели тоже подвели под гильотину? Придется разъяснять.

Исторические драмы, по сути, даны нам для того, чтобы показать, что люди никак не изменились. Время действия фильма "Две королевы" - 16 век - с тех пор поменялись лишь одежда и условности. Прогресс дал женщинам больше свободы. А ранее власть принадлежала мужчинам. Чтобы королеве удержаться у власти, нужно было любить, хитрить и подчиняться. Хороший ход найден для героини Марго Роби. Когда следовало принять сложное решение, она могла сказать "Я ничего не хочу об этом знать", и уйти в опочивальню вышивать розочки. Мужской "кабинет министров" решал все дела за нее. Как могла не устроить такая королева? Как могла не править страной "долго и счастливо"?

Героиня Сирши Ронан воевала с мужчинами их методами. "Она нас переиграла!" - мог сказать один из них в неудачную минуту. Но на дворе - мужской век. Приструнить женщину - дело обычное. Родной брат в начале фильма пытается что-то объяснить молодой королеве Шотландской, прибывшей царить. Он советует: "Выкажи любовь!" по отношению к грубому пастору. Но королева - гордячка ведет себя, как положено представителю сильного пола, а именно - лезет драться (речь о словесной баталии). Она будет "драться" внутреннее, воевать и с сестрой, но пока скрывается за правильными словами. Недаром говорит одному из своих подчиненных, что "есть любовь - и этим можно пользоваться". Это она и делает - применяет любовь, как оружие. Старшая сестра чувствует это - молодую силу и отсутствие опыта и мудрости, и не торопится со встречей...

Единственный момент, когда создается впечатление, что на молодую королеву снизошла благодать, и она познала истинную силу любви - тот, когда она ожидает ребенка. Ее письма к брату, сестре, преисполнены настоящим добрым чувством. Хотя иногда кажется - не пользуется ли она своим положением и теперь? В какой-то степени - да. Ведь ее задача - родить наследника престола.

Мария Стюарт молода, красива и умна, она, в отличие от старшей сестры, способна родить. Но, как скажет ей потом Елизавета: "твои достоинства тебя погубили". Стюарт ценила их слишком высоко и требовала этого от других.

Но, если уже цитировать фразы из фильма "Две королевы", то можно все свести к одному слову. Слово это "Мужчины" ("Mеn"). Нужно слышать, как произносит это слово героиня Марго Роби - только ради этого стоит пойти в кино.

То, как мужчины умело манипулируют враждой двух женщин, не изменилось ни с 16 века, ни, наверное, с доисторической эры. И в определенный эпизод фильма "Две королевы" (и уж не для этой ли реакции он весь снят) хочется вскочить со своего места в зале и закричать: "Девочки, объединитесь! Покажите им всем! Постойте за себя!"

...Если бы они смогли это сделать! Тогда Марию Стюарт бы не казнили. Но женская борьба, основанная на страхе - та еще сила, и та еще уязвимость. Сцена встречи двух сестер снята излишне театрально. Но, тем не менее, два встречных желания, столкновения понимания и прощения с гордыней и осознанием именно своей исключительности показаны в ней отменно.

...Марго Роби переиграла в этом фильме Сиршу Ронан. Актриса - невероятная красавица - не побоялась предстать перед зрителем отвратительной. Она не боится раскрывать себя и демонстрировать все чувства, как настоящая королева. Елизавета 1 переиграла Марию Стюарт. Но, возвращаясь к началу рецензии, посмотрев фильм, можно понять - ни одна из них - не королева. Несчастные бабы - жертвы мужчин, обстановки и собственной физиологии.

Мария Стюарт в минуту проигрыша говорит своей служанке "Ты неспособна меня понять". Понять ее может лишь другая королева, находящаяся в подобных тяжелых обстоятельствах. Но ничего королевского, одно человеческое - такое, когда кажется, что все проблемы решит лишь гильотина.