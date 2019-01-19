В крещенских купаниях приняли участие более 2,4 миллиона человек

В МВД России сообщили, что в крещенских купаниях по всей стране приняли участие более 2,4 миллиона человек. Во время празднования Крещения Господня сотрудники МВД обеспечивали порядок и безопасность.

Как рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, всего состоялось около 9,5 тысячи торжественных религиозных мероприятий, в которых приняли участие более 2,4 млн человек.

"Для обеспечения охраны общественного порядка при проведении богослужений в храмах и массовых купаний было задействовано более 41 тысячи сотрудников органов внутренних дел, которые несли службу во взаимодействии с военнослужащими Росгвардии, а также работниками частных охранных организаций, представителями народных дружин и общественных формирований", - рассказала она. Нарушений общественного порядка в ходе праздника не допущено.