В Мексике не менее 20 человек погибли при взрыве трубопровода

Взрыв и пожар зафиксированы на одном из мексиканских трубопроводов. ЧП произошло в штате Идальго в пятницу вечером в момент, когда десятки людей воровали топливо.

В результате не менее 20 человек погибли и 54 получили ожоги. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на телеканал Televisa. Эти данные подтвердил и губернатор штата Идальго Омар Файяд.

Напомним, с декабря прошлого года власти Мексики начали активно бороться с хищениями топлива. В стране остановили его прокачку сразу по нескольким трубопроводам и перешли на доставку горючего цистернами. Кроме того, на все НПЗ и стратегические объекты системы транспортировки были введены войска. Решение правительства отказаться от использования трубопроводов привело к резкому снижению объемов перевозки и, как следствие, дефициту топлива.

В Мексике за хищения горючего задержаны уже 435 человек, расследуется свыше 1,8 тысячи преступлений.