В Париже полиция применила слезоточивый газ против радикалов

Французские полицейские применили слезоточивый газ и пустили в ход водяную пушку во время столкновений с группой радикально настроенных манифестантов неподалеку от Эспланады Инвалидов.

Как сообщило министерство внутренних дел Франции, в протестной акции в Париже приняли участие семь тысяч "желтых жилетов" (их было восемь тысяч неделю назад). Они собрались в VII округе столицы, а затем по маршруту, заранее согласованному с префектурой полиции, совершили более чем четырехчасовой марш. Сначала по левобережным набережным Сены, а после через площадь Италии в сторону Монпарнасского вокзала. Причем этот 15 километровый поход по парижским улицам проходил без каких-либо эксцессов, а поддержанием порядка занимались около ста человек из числа "желтожилетных" с белыми повязками на рукавах.

Ближе к 16:00 (18:00 мск) демонстранты вернулись на Эспланаду Инвалидов, где, как и предполагалось, должна была завершиться парижская манифестация неформалов. Большая часть мирно настроенных людей, приехавших из разных районов страны, отправилась на вокзалы и стоянки автобусов, чтобы вернуться домой. Другие решили продолжить променад по Парижу. Однако в этот самый момент к ним присоединилась группа парней в черных одеждах и шарфах, скрывающих лица. Они развернули транспарант, из которого стало ясно, что это ультралевые "антикапиталистические" радикалы.

В районе церкви Сен-Франсуа-Ксавье они стали провоцировать полицейских, бросать в них камни и бутылки, зажгли дымовые шашки, сломали светофор. Стражи порядка ответили слезоточивым газом, задействовали водяную пушку. Несколько десятков наиболее агрессивных парней были задержаны. 17 человек из их числа взяты под стражу. После этого жандармы и полицейские вытеснили оставшихся демонстрантов и взяли ситуацию под свой контроль.

Стычки с правоохранителями произошли также в Бордо, где на улицы вышли около четырех тысяч "желтых жилетов", Тулузе, Руане, Марселе.