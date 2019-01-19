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Рубрика: Общество

В Подмосковье в ночь на Крещение прогремел гром с молнией

Текст: Ольга Игнатова

В ночь на Крещение в Подмосковье была зафиксирована снежная гроза. В частности, гром с молнией наблюдались на границе Зеленограда и Солнечногорского района. Корреспондент "Российской газеты" стал свидетелем этого редкого природного явления. Сразу же после зимнего грома с молнией поднялся сильный ветер, и началась так называемая ледяная крупа. Впрочем, осадки были непродолжительными.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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Как объясняют синоптики, гром - это следствие встречи теплых и холодных воздушных масс. В пятницу в столичном регионе была сильная оттепель. Но, отметили в Гидрометцентре, теплый циклон начал уходить на восток. А в столичный регион именно в ночь на Крещение стали проникать холодные воздушные массы.

Снежная гроза - редкое метеорологическое явление. Термин используется в основном в научно-популярной и зарубежной литературе. Случаи зимних гроз отмечались еще в Средневековье. Например, в 1396 году в Москве, в 1447 году в Новгороде, в 1491 году в Пскове.

В новое время в Москве снежная гроза наблюдалась 17 декабря 1995 года, 18 декабря 2006 года и 26 декабря 2011 года. В Мурманске редкое природное явление повторялось в 2001, 2013, 2015 и 2016 годах.

9 декабря 2015 года в Новосибирске зафиксирована первая за всю историю региональных метеонаблюдений зимняя гроза. 30 января 2017 года аналогичное явление отмечалось в Сочи.

27 февраля 2017 года в Нижневартовске жители стали свидетелями грома и молнии, сразу после которых началась ледяная пурга.
 

Общество Наука и образование Гидрометцентр РФ
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